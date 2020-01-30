Порошенко не прийде на допит в ДБР 31 січня
П’ятий президент України Петро Порошенко не прийде на допит у Державне бюро розслідувань 31 січня.
Джерело: Заява адвоката Ігоря Голованя на сайті "Європейської солідарності"
Дослівно: "У зв’язку із важливою закордонною поїздкою п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко не зможе прибути 31 січня на допит до ДБР".
"П’ятий Президент України Петро Порошенко до пізнього вечора 03 лютого 2020 року знаходиться у відрядженні за межами України і не може прибути за викликом з поважної причини".
Деталі: На 31 січня призначений допит Порошенка як свідка у "справі українських моряків". Адвокат заявив, що ця справа стала першим кримінальним провадженням, яке ініціював Андрій Портнов після повернення в Україну навесні 2019 року. За його словами, ця справа "продовжує лінію Кремля і практично ідентична справі ФСБ, за якою відбувалося незаконне судилище українських моряків".
Він обіцяє, що Порошенко дасть покази у "справі українських моряків" після повернення.
Що цьому передувало: 5-ий президент України Петро Порошенко 24 січня після допиту у Державному бюро розслідувань заявив, що у відомстві спеціально призначають йому допити під час запланованих міжнародних візитів. Тоді Порошенко зазначив, що прийде на наступний допит 31 січня, якщо буде у країні.
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Передісторія:
- Після приходу до влади Володимира Зеленського проти Порошенка ДБР відкрило низку проваджень, до яких причетний юрист Андрій Портнов– керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП часів Януковича, також знайомий із нинішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.
- У команді Порошенка вважають, що колишній директор ДБР Роман Труба став інструментом у руках Портнова.
- Станом на жовтень 2019 року ДБР вело щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко.
- 18 січня Державне бюро розслідувань оприлюднило повістку на допит Порошенка як свідка у кримінальному провадженні щодо його можливої держзради під час підготовки "Мінських угод" від 2015 року.