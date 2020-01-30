Порошенко не прийде на допит в ДБР 31 січня

П’ятий президент України Петро Порошенко не прийде на допит у Державне бюро розслідувань 31 січня.

Джерело: Заява адвоката Ігоря Голованя на сайті "Європейської солідарності"

Дослівно: "У зв’язку із важливою закордонною поїздкою п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко не зможе прибути 31 січня на допит до ДБР".

"П’ятий Президент України Петро Порошенко до пізнього вечора 03 лютого 2020 року знаходиться у відрядженні за межами України і не може прибути за викликом з поважної причини".

Деталі: На 31 січня призначений допит Порошенка як свідка у "справі українських моряків". Адвокат заявив, що ця справа стала першим кримінальним провадженням, яке ініціював Андрій Портнов після повернення в Україну навесні 2019 року. За його словами, ця справа "продовжує лінію Кремля і практично ідентична справі ФСБ, за якою відбувалося незаконне судилище українських моряків".

Він обіцяє, що Порошенко дасть покази у "справі українських моряків" після повернення.

Що цьому передувало: 5-ий президент України Петро Порошенко 24 січня після допиту у Державному бюро розслідувань заявив, що у відомстві спеціально призначають йому допити під час запланованих міжнародних візитів. Тоді Порошенко зазначив, що прийде на наступний допит 31 січня, якщо буде у країні.

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