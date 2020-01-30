Порошенко не придет на допрос в ГБР 31 января

Пятый президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований 31 января.

Источник: Заявление адвоката Игоря Голованя на сайте "Европейской солидарности"

Дословно: "В связи с важной зарубежной поездкой пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР".

"Пятый президент Украины Петр Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 года будет находиться в командировке за пределами Украины и не сможет прибыть по вызову по уважительной причине".

Детали: На 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по "делу украинских моряков". Адвокат заявил, что это дело стало первым уголовным производством, которое инициировал Андрей Портнов после возвращения в Украину весной 2019 года. По словам адвоката, это дело "продолжает линию Кремля и практически идентична деле ФСБ, по которой происходило незаконное судилище украинских моряков".

Он обещает, что Порошенко даст показания по "делу украинских моряков" после возвращения.

Что этому предшествовало: пятый президент Украины Петр Порошенко 24 января после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что в ведомстве специально назначают ему допросы во время запланированных международных визитов. Тогда Порошенко отметил, что придет на следующий допрос 31 января, если будет в стране.

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