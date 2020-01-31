Бородянський запевняє, що над законом "про дезінформацію" працюють

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П'ятниця, 31 січня 2020, 04:25

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що скандальний закон про дезінформацію допрацьовують. 

Джерело: Бородянський в ефірі програми "Зворотний відлік" на Суспільному

Пряма мова: "Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на питання постійно. Ми провели у вівторок стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв’язок, розбили всі зауваження на групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільства, потім переробимо закон зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей закон".

Деталі: У той же час на сайті Міністерства відсутня будь-яка інформація про результати проведення "стратегічної сесії".

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Нагадаємо:

  • Міністерство культури, молоді та спорту оприлюднило порівняльну таблицю до так званого законопроєкту "про дезінформацію". У проєкті, зокрема, пропонують визначення "дезінформації", "національного інформаційного простору", розмежовують поняття "журналіст" та "професійний журналіст".

Українська правда
Теми: ЗМІ медіа Мінкультури законодавство


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