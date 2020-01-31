Бородянский уверяет, что над законом "о дезинформации" работают

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что над скандальным закон о дезинформации работают.

Источник: Бородянский в эфире программы "Зворотній відлік" на Общественном

Прямая речь: "Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон ".

Детали: В то же время на сайте Министерства отсутствует какая-либо информация о результатах проведения "стратегической сессии".

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Напомним: