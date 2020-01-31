Управитель "Укрбуду" загубив гроші інвесторів ЖК "Genesis" і вимагає сплатити знов

ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" почала відкликати свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва житлового комплексу "Genesis" на вулиці Індустріальній, 2 у Києві, фактично залишаючи людей і без грошей, і без майбутнього житла.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на лист "Житло-Капіталу" на адресу одного із інвесторів будівництва

Деталі: У листі повідомляється, що "Житло-Капітал" "провело внутрішній аудит договорів про участь у Фонді фінансування будівництва на предмет їх фактичного виконання, у результаті чого було виявлено, що грошові кошти… на рахунок ФФБ не надходили".

Тому свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва ЖК "Genesis", видане у 2018 році, у "Житло-Капіталі" назвали анульованим, недійсним і таким, що не дає права особі на отримання об’єкта будівництва у власність у майбутньому.

У даному випадку йдеться про 1-кімнатну квартиру площею 36 кв м, за яку особа заплатила 816 тисяч гривень. У листі, якій інвестор отримав 22 січня, вказано, що до 6 лютого він повинен надати підтверджуючі документи про сплату або внести гроші. В іншому випадку об’єкт інвестування буде відкріплено.

"Наші гроші" відзначають, що свідоцтво про участь у ФФБ особа отримує виключно після внесення коштів. При цьому кошти особа як довіритель передає в управління управителю ("Житло-Капітал", – ред.) для зарахування до ФФБ, що закріплено у ст. 15 закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Видання відзначає, що внесення коштів у ФФБ ЖК "Genesis" здебільшого відбувалося готівкою, оскільки така форма оплати передбачала знижку для покупців.

При цьому отримані гроші йшли не у ФФБ. Їх зараховували на рахунки інших фізосіб або компаній, які, у свою чергу, надалі перераховували кошти на користь ТОВ "Каса народної допомоги", звідки могли легко виводитися.

Загальна кількість випадків можливого анулювання свідоцтва про участь у фонді будівництва об’єктів "Укрбуду" наразі невідома.

Девелопером ЖК "Genesis" є ТОВ "Укрбуд Девелопмент", бенефіціарним власником якого був екснардеп Максим Микитась.

У жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав "Укрбуд Девелопмент".

Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь Польовий, а керівником залишається Олег Майборода.

Засновником Фінансової компанії "Житло-Капітал" є ТОВ "КТК-Груп", а керівником – Єгор Смілий.

Засновниками ТОВ "КТК-Груп" є ТОВ "Каса народної допомоги" (52,09%), ТОВ "КУА "Український капітал" (47%) і Роман Руденко (0,01%), який також є директором фірми.

"Касу народної допомоги" у 2009 році співзаснував Сергій Якусевич, який був позаштатним помічником екснардепа Максима Микитася і донедавна значився підписантом "Укрбуд Девелопменту". Від заснування і досі "Каса народної допомоги" зареєстрована у будинку Якусевича.

На сьогодні бенефіціарним власником "Каси народної допомоги" і КУА "Український капітал" значиться Максим Лапа із Запоріжжя.

У 2016 році "Укрбуд" на своєму сайті повідомляв, що "Каса народної допомоги" кредитує купівлю квартир в об’єктах корпорації під 15% річних без довідки про доходи.

Слідчі ДФС у 2015 році зареєстрували кримінальне провадження за фактами заволодіння службовцями ТОВ "Фінансова компанія "Житло-капітал", ТОВ "Каса народної допомоги", ТОВ "Спецбуд-плюс", ТОВ "Укрбуд девелопмент" та фізичними особами понад 541 мільйоном гривень, які фізичні особи-довірителі внесли відповідно до договорів про участь в Фонді фінансування будівництва у 2012-2014 роках.