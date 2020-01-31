Управляющий "Укрбуда" потерял деньги инвесторов ЖК "Genesis" и требует заплатить снова

ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса "Genesis" на улице Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на письмо "Житло-Капитала" в адрес одного из инвесторов строительства

Детали: В письме сообщается, что "Житло-Капитал" "провело внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства... на счет ФФС не поступали".

Поэтому свидетельство об участии в фонде финансирования строительства ЖК "Genesis", выданное в 2018 году, в "Житло-Капитале" назвали аннулированным, недействительным и таким, что не дает права лицу на получение объекта строительства в собственность в будущем.

В данном случае речь идет об 1-комнатной квартире площадью 36 кв. м., за которую лицо заплатило 816 тысяч гривен. В письме, которое инвестор получил 22 января, указано, что до 6 февраля он должен предоставить подтверждающие документы об уплате или внести деньги. В противном случае объект инвестирования будет откреплен.

"Наші гроші" отмечают, что свидетельство об участии в ФФС лицо получает исключительно после внесения средств. При этом средства лицо как доверитель передает в управление управляющему ("Житло-Капитал", – ред.) для зачисления в ФФС, что закреплено в ст. 15 закона "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью".

Издание отмечает, что внесение средств в ФФС ЖК "Genesis" в основном происходило наличными, поскольку такая форма оплаты предусматривала скидку для покупателей.

При этом полученные деньги шли не в ФФС. Их перечисляли на счета других физических лиц или компаний, которые, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли средства в пользу ООО "Касса народной помощи", откуда могли легко выводиться.

Общее количество случаев возможного аннулирования свидетельства об участии в фонде строительства объектов "Укрбуда" пока неизвестно.

Девелопером ЖК "Genesis" является ООО "Укрбуд Девелопмент", бенефициарным владельцем которого был экс-нардеп Максим Микитась.

В октябре 2019 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

За месяц до того, в сентябре, Микитась заявил, что продал "Укрбуд Девелопмент".

Нынешними учредителями этой компании значатся Евгений Дикин и Василий Полевый, а руководителем остается Олег Майборода.

Основателем финансовой компании "Житло-Капитал" является ООО "КТК-Групп", а руководителем – Егор Смилый.

Учредителями ООО "КТК-Групп" является ООО "Касса народной помощи" (52,09%), ООО "КУА "Украинский капитал" (47%) и Роман Руденко (0,01%), который также является директором фирмы.

"Кассу народной помощи" в 2009 году соосновал Сергей Якусевич, который был внештатным помощником экс-нардепа Максима Микитася и до недавнего времени числился подписантом "Укрбуд Девелопмент". От основания до сих пор "Касса народной помощи" зарегистрирована в доме Якусевича.

На сегодня бенефициарным владельцем "Кассы народной помощи" и КУА "Украинский капитал" значится Максим Лапа из Запорожья.

В 2016 году "Укрбуд" на своем сайте сообщал, что "Касса народной помощи" кредитует покупку квартир в объектах корпорации под 15% годовых без справки о доходах.

Следователи ГФС в 2015 году зарегистрировали уголовное производство по фактам завладения служащими ООО "Финансовая компания "Житло-капитал", ООО "Касса народной помощи", ООО "Спецстрой-плюс", ООО "Укрбуд девелопмент" и физическими лицами более 541 миллионом гривен, которые физические лица-доверители внесли в соответствии с договорами об участии в Фонде финансирования строительства в 2012-2014 годах.