У провінції, звідки розповсюдився коронавірус, перебувають 57 українців – посольство

В китайській провінції Хубей, звідки розповсюдився новий коронавірус, перебувають 57 громадян України.

Джерело: Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії

Дослівно: "Станом на 31 січня 2020 р. кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими Посольство встановило контакт - 57 (53 особи перебувають у м.Ухань, 1 особа - у м.Сян"ян, 1 особа - у міському повіті Чжунсян м. Цзінмень, 1 особа - у м. Ічан, 1 особа - у м. Сяогань)".

Деталі: В посольстві зазначають, що кількість громадян України, які тимчасово перебувають на території консульського округу в КНР та звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 31 січня 2020 року – 93 особи.

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