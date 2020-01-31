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У провінції, звідки розповсюдився коронавірус, перебувають 57 українців – посольство

П'ятниця, 31 січня 2020, 13:53
У провінції, звідки розповсюдився коронавірус, перебувають 57 українців – посольство

В китайській провінції Хубей, звідки розповсюдився новий коронавірус, перебувають 57 громадян України.

Джерело: Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії

Дослівно: "Станом на 31 січня 2020 р. кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими Посольство встановило контакт - 57 (53 особи перебувають у м.Ухань, 1 особа - у м.Сян"ян, 1 особа - у міському повіті Чжунсян м. Цзінмень, 1 особа - у м. Ічан, 1 особа - у м. Сяогань)".

Деталі: В посольстві зазначають, що кількість громадян України, які тимчасово перебувають на території консульського округу в КНР та звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 31 січня 2020 року – 93 особи.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірусКитайукраїнці
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