В провинции, откуда распространился коронавирус, находятся 57 украинцев – посольство
В китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 57 граждан Украины.
Источник: Посольство Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии
Дословно: "По состоянию на 31 января 2020 количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми Посольство установило контакт - 57 (53 человека находятся в г.Ухань, 1 человек - в г. Сяньян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь г. Цзинмэнь, 1 человек - в г. Ичан, 1 человек - в г. Сяогань)".
Детали: В посольстве отмечают, что количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 - 93 человека.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Число погибших от нового китайского коронавируса достигло 213 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.