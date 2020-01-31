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В провинции, откуда распространился коронавирус, находятся 57 украинцев – посольство

Пятница, 31 января 2020, 13:53
В провинции, откуда распространился коронавирус, находятся 57 украинцев – посольство

В китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 57 граждан Украины.

Источник: Посольство Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии

Дословно: "По состоянию на 31 января 2020 количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми Посольство установило контакт - 57 (53 человека находятся в г.Ухань, 1 человек - в г. Сяньян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь г. Цзинмэнь, 1 человек - в г. Ичан, 1 человек - в г. Сяогань)".

Детали: В посольстве отмечают, что количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 - 93 человека.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Число погибших от нового китайского коронавируса достигло 213 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Темы: коронавирусКитайукраинцы
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