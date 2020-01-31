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Справу проти Кернеса поновили

П'ятниця, 31 січня 2020, 14:47
Справу проти Кернеса поновили

Полтавський апеляційний суд 31 січня скасував закриття справи щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей.

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 року задовольнив апеляційні скарги Офісу генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено на новий судовий розгляд".

Деталі: У 2018 році суд закрив справу проти Кернеса у зв’язку з нібито відмовою сторони обвинувачення від підтримання державного обвинувачення.

В офісі генпрокурора зазначити, що "суд, приймаючи таке рішення, незаконно інтерпретував відсутність прокурорів ГПУ влітку 2018 року з невідомих причин в судовому засіданні як фактичну відмову від обвинувачення".

Наразі хід судового розгляду перебуває на контролі керівництва офісу генпрокурора.

Після закриття справи до апеляційного суду надійшло 3 заяви про оскарження такого рішення. Кернес часто не являвся на засідання апеляційного суду.

Нагадаємо: 

  • 25 січня 2014 року у Харкові напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану.
  • Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".
  • 2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та про завершення досудового розслідування.
  • 26 березня 2015 року Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.
  • 10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу проти Кернеса і його охоронців – "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

Українська правда

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Теми: КернессудХарків
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