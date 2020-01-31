Справу проти Кернеса поновили

Полтавський апеляційний суд 31 січня скасував закриття справи щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей.

Джерело: офіс генпрокурора

Дослівно: "Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 року задовольнив апеляційні скарги Офісу генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено на новий судовий розгляд".

Деталі: У 2018 році суд закрив справу проти Кернеса у зв’язку з нібито відмовою сторони обвинувачення від підтримання державного обвинувачення.

В офісі генпрокурора зазначити, що "суд, приймаючи таке рішення, незаконно інтерпретував відсутність прокурорів ГПУ влітку 2018 року з невідомих причин в судовому засіданні як фактичну відмову від обвинувачення".



Наразі хід судового розгляду перебуває на контролі керівництва офісу генпрокурора.

Після закриття справи до апеляційного суду надійшло 3 заяви про оскарження такого рішення. Кернес часто не являвся на засідання апеляційного суду.

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