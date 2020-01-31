Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело против Кернеса возобновили

Пятница, 31 января 2020, 14:47
Дело против Кернеса возобновили

Полтавский апелляционный суд 31 января отменил закрытие дела в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса и его охранников за истязания людей.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 года удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение".

Детали: В 2018 году суд закрыл дело против Кернеса в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения.

В офисе генпрокурора отметить, что "суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения".

Сейчас ход судебного разбирательства находится на контроле руководства офиса генпрокурора.

После закрытия дела в апелляционный суд поступило 3 заявления об обжаловании такого решения. Кернес часто не являлся на заседание апелляционного суда.

Предыстория:

  • 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана.
  • В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" у гостиницы "Националь" ".
  • 2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.
  • 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
  • 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против Кернеса и его охранников - "в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КернессудХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кернес
Кернесу установят памятник в Харькове
Терехов на выборы потратил больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые - ОПОРА
Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: