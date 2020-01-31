Дело против Кернеса возобновили

Полтавский апелляционный суд 31 января отменил закрытие дела в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса и его охранников за истязания людей.

Источник: офис генпрокурора

Дословно: "Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 года удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение".

Детали: В 2018 году суд закрыл дело против Кернеса в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения.

В офисе генпрокурора отметить, что "суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения".

Сейчас ход судебного разбирательства находится на контроле руководства офиса генпрокурора.

После закрытия дела в апелляционный суд поступило 3 заявления об обжаловании такого решения. Кернес часто не являлся на заседание апелляционного суда.

Предыстория: