Дело против Кернеса возобновили
Полтавский апелляционный суд 31 января отменил закрытие дела в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса и его охранников за истязания людей.
Источник: офис генпрокурора
Дословно: "Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 года удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова.
Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение".
Детали: В 2018 году суд закрыл дело против Кернеса в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения.
В офисе генпрокурора отметить, что "суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения".
Сейчас ход судебного разбирательства находится на контроле руководства офиса генпрокурора.
После закрытия дела в апелляционный суд поступило 3 заявления об обжаловании такого решения. Кернес часто не являлся на заседание апелляционного суда.
Предыстория:
- 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана.
- В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" у гостиницы "Националь" ".
- 2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.
- 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
- 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против Кернеса и его охранников - "в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу".