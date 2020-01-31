​​Гончарук розповів, як платити вдвічі менше за опалення

Прем’єр-міністр Олексій ​​Гончарук розповів про наслідки "термомодернізації", яку провели мешканці одного з житлових будинків у Житомирі.

Джерело: Олексій ​​Гончарук у Telegram

Дослівно: "Люди з енергоефективного будинку сплачують за опалення в середньому вдвічі менше, ніж мешканці сусіднього будинку.

У цифрах: у середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку мешканці сплачують 677 грн, а їх сусіди на тій же вулиці в будинку, що потребує термомодернізації – 1211 грн".

Деталі: За словами прем’єра, у будинку замінили вікна, вхідні двері, двері в тамбурі, двері у напівпідвальних приміщеннях та провели теплоізоляцію. Витратили 889 тис. грн, з яких 560 тисяч гривень компенсувала держава.

​​Гончарук також відзначив, що до ініціативи уряду модернізувати якомога більше багатоквартирних будинків цьогоріч долучилися представники 31 міст з 18 областей України.

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