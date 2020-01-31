​​Гончарук розповів, як платити вдвічі менше за опалення

9065 переглядів
П'ятниця, 31 січня 2020, 19:29

Прем’єр-міністр Олексій ​​Гончарук розповів про наслідки "термомодернізації", яку провели мешканці одного з житлових будинків у Житомирі.

Джерело: Олексій ​​Гончарук у Telegram

Дослівно: "Люди з енергоефективного будинку сплачують за опалення в середньому вдвічі менше, ніж мешканці сусіднього будинку.

У цифрах: у середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку мешканці сплачують 677 грн, а їх сусіди на тій же вулиці в будинку, що потребує термомодернізації – 1211 грн".

Деталі: За словами прем’єра, у будинку замінили вікна, вхідні двері, двері в тамбурі, двері у напівпідвальних приміщеннях та провели теплоізоляцію. Витратили 889 тис. грн, з яких 560 тисяч гривень компенсувала держава.

​​Гончарук також відзначив, що до ініціативи уряду модернізувати якомога більше багатоквартирних будинків цьогоріч долучилися представники 31 міст з 18 областей України.

Знати більшеФонд енергоефективності: що треба знати ОСББ та управителям

"Гроші з тарифів йдуть в кишені окремих людей": як українці оцінюють енергоефективність в країні

Українська правда
Теми: опалення Гончарук прем'єр Житомир житло


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу – Оржель 29 січня 2020, 14:49
В I кварталі споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку газу на третину менше 27 січня 2020, 17:42
У Гончарука пояснили, де у платіжках зниження тарифу на опалення на 30% 24 січня 2020, 18:19
Усі новини
Головні новини
​​Гончарук розповів, як платити вдвічі менше за опалення
Горбачова образили слова Зеленського про змову у Другій світовій війні
СБУ та МВС знають, хто монтував ролик із "плівками Гончарука" – ЗМІ
Коронавірус дібрався до Росії
Усі новини
мандри

Люди, їжа, гори – чому варто поїхати в Батумі взимку

їжа

Як готувати, зберігати й подавати їжу та не отруїтись. 6 важливих порад

здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?