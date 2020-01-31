Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук рассказал, как платить в два раза меньше за отопление

Пятница, 31 января 2020, 18:29
Гончарук рассказал, как платить в два раза меньше за отопление

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о последствиях "термомодернизации", которую провели жители одного из жилых домов в Житомире.

Источник: Алексей Гончарук в Telegram

Дословно: "Жители энергоэффективного дома платят за отопление в среднем вдвое меньше, чем жители соседнего дома.

В цифрах: в среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, а их соседи на той же улице в доме, подлежащем термомодернизации – 1211 грн".

Детали: По словам премьера, в доме заменили окна, входные двери, двери в тамбуре, двери в полуподвальных помещениях и провели теплоизоляцию. Потратили 889 тыс. грн, из которых 560 тысяч компенсировало государство.

Гончарук также отметил, что к инициативе правительства модернизировать как можно больше многоквартирных домов в этом году присоединились представители 31 города из 18 областей страны.

Узнать больше: Фонд энергоэффективности: что нужно знать ОСМД и управляющим

"Деньги по тарифам идут в карманы отдельных людей": как украинцы оценивают энергоэффективность в стране

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: отоплениеГончарукпремьерЖитомиржилье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
отопление
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
В Украине срывается подготовка к отопительному сезону: к правительству обратились уже 36 общин
Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: