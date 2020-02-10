У Мінцифри обіцяють не надсилати електронні повістки призовникам

Міністерство цифрової трансформації спростовує повідомлення про надсилання повісток до армії за допомогою новоствореного додатку державних послуг "Дія".

Джерело: Міністерство цифрової трансформації у Facebook

Дослівно: "Ви вже бачили дописи, що через мобільний застосунок Дія ми розсилатимемо повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У когось дуже сверблять руки стромляти нам палиці у колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці!"

Деталі: У Міністерстві просять "не вестись на фейки" та нагадують, що не мають на меті "створити цифровий концтабір".

Автори "Дії" підкреслюють, що використання додатку - "справа добровільна".

А тим, хто боїться призову, радять "залишатись в офлайні" та зберігати паперові документи вдома.

Що передувало: 6 лютого команда президента Володимира Зеленського презентувала проєкт "Дія", що розпочинає цифровізацію відносин держави й громадянина. Наразі майже 800 тисяч українців завантажило додаток державних послуг "Дія" за дві доби, успішно авторизованих — 667 тисяч, розробники готуються до першого мільйону.

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