У Мінцифри обіцяють не надсилати електронні повістки призовникам

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Понеділок, 10 лютого 2020, 00:17

Міністерство цифрової трансформації спростовує повідомлення про надсилання повісток до армії за допомогою новоствореного додатку державних послуг "Дія".

Джерело: Міністерство цифрової трансформації у Facebook

Дослівно: "Ви вже бачили дописи, що через мобільний застосунок Дія ми розсилатимемо повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У когось дуже сверблять руки стромляти нам палиці у колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці!"

Деталі: У Міністерстві просять "не вестись на фейки" та нагадують, що не мають на меті "створити цифровий концтабір".

Автори "Дії" підкреслюють, що використання додатку - "справа добровільна". 

А тим, хто боїться призову, радять "залишатись в офлайні" та зберігати паперові документи вдома. 

Що передувало: 6 лютого команда президента Володимира Зеленського презентувала проєкт "Дія", що розпочинає цифровізацію відносин держави й громадянина. Наразі майже 800 тисяч українців завантажило додаток державних послуг "Дія" за дві доби, успішно авторизованих — 667 тисяч, розробники готуються до першого мільйону.

Нагадаємо:

  • 16 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів. Згідно з документом, планується призивати на строкову військову службу чоловіків, починаючи з 18 років.
  • 23 січня міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що обов'язковий призов до армії залишається з 20 років, з 18 років українські чоловіки можуть вступати до війська за власним бажанням.
  • Міністерство оборони розіслало в регіони листи з рекомендаціями, як розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам.

Українська правда
Теми: діджиталізація Федоров технології призов армія


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