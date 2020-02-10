В Минцифры обещают не рассылать электронные повестки призывникам

Министерство цифровой трансформации опровергает сообщения об отправке повесток в армию с помощью нового приложения государственных услуг "Дия".

Источник: Министерство цифровой трансформации в Facebook

Дословно: "Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение "Дия" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости!"

Детали: В Министерстве просят "не вестись на фейки" и напоминают, что у них нет цели "создать цифровой концлагерь".

Авторы "Дии" подчеркивают, что использование приложения – "дело добровольное".

А тем, кто боится призыва, советуют "оставаться в офлайне" и хранить бумажные документы дома.

Что предшествовало: 6 февраля команда президента Владимира Зеленского представила проект "Дия", что начинает цифровизацию отношений государства и гражданина. Сейчас почти 800 тысяч украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дия" за двое суток, успешно авторизованных - 667 тысяч, разработчики уже готовятся к первому миллиону.

Напомним: