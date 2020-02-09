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В Минцифры обещают не рассылать электронные повестки призывникам

Воскресенье, 9 февраля 2020, 23:17
В Минцифры обещают не рассылать электронные повестки призывникам

Министерство цифровой трансформации опровергает сообщения об отправке повесток в армию с помощью нового приложения государственных услуг "Дия".

Источник: Министерство цифровой трансформации в Facebook

Дословно: "Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение "Дия" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости!"

Детали: В Министерстве просят "не вестись на фейки" и напоминают, что у них нет цели "создать цифровой концлагерь".

Авторы "Дии" подчеркивают, что использование приложения – "дело добровольное".

А тем, кто боится призыва, советуют "оставаться в офлайне" и хранить бумажные документы дома.

Что предшествовало: 6 февраля команда президента Владимира Зеленского представила проект "Дия", что начинает цифровизацию отношений государства и гражданина. Сейчас почти 800 тысяч украинцев загрузили приложение государственных услуг "Дия" за двое суток, успешно авторизованных - 667 тысяч, разработчики уже готовятся к первому миллиону.

Напомним: 

  • 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов. Согласно документу, планируется призывать на срочную военную службу мужчин, начиная с 18 лет.
  • 23 января министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что обязательный призыв в армию остается с 20 лет, с 18 лет украинские мужчины могут вступать в армию по собственному желанию.
  • Министерство обороны разослало в регионы письма с рекомендациями, как рассматривать вопросы о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Украинская правда
Темы: диджитализацияФедоровтехнологиипризывармия
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