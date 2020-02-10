Російська агресія в Україні: у ОГП кажуть, що мають багато доказів

Заступник генпрокурора Віктор Чумак каже, що доказів російської агресії в Україні вже зібрано "достатньо багато", проте, коли саме справи будуть передані до суду невідомо.

Джерело: Чумак в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Не можу сказати отак от конкретно: завтра чи післязавтра. Але там вже достатньо багато доказів збирається. Тут створений навіть спеціальний департамент для того, щоб це розслідувати. Для розслідування воєнних злочинів і злочинів, вчинених на окупованих територіях, створений спеціальний департамент."

Деталі: За словами Чумака, відповідний департамент працює досить ефективно. Головний напрям роботи слідчих: розслідування подій в Іловайську та Дебальцевому. Окрім фактів російської агресії, вивчається також недбалість посадових осіб.

"Форма вини може бути різною. Це може бути умисел, а може бути необережність, може бути недбалість, а може бути пряма вказівка щодо поразки. І тому причинно-наслідковий зв'язок – це достатньо серйозна тема, яку треба дослідити. У цих справах проведено безліч експертиз: військова, військово-політична", – пояснив заступник генпрокурора.

Чому це важливо: Росія з 2014 року вторглася на український Донбас і почала війну. Генштаб ЗСУ і міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували на Донбасі російських військових, танки і нове російське озброєння.

Україна визнала Росію країною-агресором. Дії РФ на сході України засудили багато держав світу і ввели проти неї санкції.

При цьому керівництво Росії постійно заперечує, що на Донбасі воюють її найманці і техніка. Також Кремль постійно заявляє про необхідність "вести діалог між сторонами конфлікту" і про свою нібито готовність допомагати і сприяти у вирішенні конфлікту.

Тільки на грудневій прес-конференції президент Росії Володимир Путін фактично натякнув, що на Донбасі може бути російська зброя, заявивши, що танки у бойовиків "від держав, які їм симпатизують".