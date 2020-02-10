Российская агрессия в Украине: в ОГП говорят, что имеют много доказательств

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Понедельник, 10 февраля 2020, 06:01

Заместитель генпрокурора Виктор Чумак говорит, что доказательств российской агрессии в Украине уже собрано "достаточно много", однако, когда именно дела будут переданы в суд неизвестно.

Источник: Чумак в интервью для "Радио Свобода"

Прямая речь: "Не могу сказать так вот конкретно: завтра или послезавтра. Но там уже достаточно много доказательств собирается. Здесь создан даже специальный департамент для того, чтобы это расследовать. Для расследования военных преступлений и преступлений, совершенных на оккупированных территориях, создан специальный департамент. "

Детали: По словам Чумака, соответствующий департамент работает достаточно эффективно. Главное направление работы следователей: расследование событий в Иловайске и Дебальцево. Кроме фактов российской агрессии, изучается также халатность должностных лиц.

"Форма вины может быть разной. Это может быть умысел, а может быть неосторожность может быть небрежность, а может быть прямое указание относительно поражения. И поэтому причинно-следственная связь - это достаточно серьезная тема, которую надо исследовать. По этим делам проведено множество экспертиз: военная, военно-политическая", – объяснил заместитель генпрокурора.

Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта. 

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".

Украинская правда
Темы: Донбасс Росcия война ОРДЛО Генпрокуратура


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