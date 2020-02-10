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У "Великій сімці" відреагували на спробу звільнити Ситника

Понеділок, 10 лютого 2020, 11:46
У Великій сімці відреагували на спробу звільнити Ситника

Посли "Великої сімки" попереджають Україну, що звільнення і призначення керівника Національного антикорупційного бюро має відбуватися відповідно до чинного законодавства.

Джерело: твіт групи послів "Великої сімки" з питань реформ в Україні

Дослівно: "Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалось відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувались однаково стосовно всіх інституцій".

Деталі: Посли нагадали, що з 2014 року члени G7 підтримують зусилля уряду та народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

Що було раніше: 7 лютого у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Постанову підписали 216 нардепів.

Згідно із законом про НАБУ, Рада за наявності підстав та за пропозицією не менш як третини народних депутатів може прийняти рішення про звільнення директора Національного бюро з посади.

Порошенко призначив Ситника директором НАБУ ще в 2015 році після його перемоги на конкурсі.

Нагадаємо: Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі корупціонерів. За його словами, це продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".

Українська правда

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Теми: НАБУСитникG7звільнення
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