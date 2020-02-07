Нардепи зареєстрували постанову про звільнення Ситника
П'ятниця, 7 лютого 2020, 21:25
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: 7 лютого проєкт №3039 зареєстровано у Раді і передано на розгляд керівництву.
Текст документи ще не опублікований на сайті ВРУ.
Постанову підписали 216 нардепів.
Що передувало: Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі корупціонерів. За його словами, це продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".
Нагадаємо:
- Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.
- За перший день парламентарі встигли розглянути 184 поправки. Загалом було внесено 4018 правок.
- Депутати з фракції "Слуга народу" прогнозують, що внесення правок може тривати три-п’ять пленарних тижнів.
- Згідно з регламентом, Рада не може братися за інші проєкти, доки не завершить розгляд закону про ринок землі.
Українська правда