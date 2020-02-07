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Нардепи зареєстрували постанову про звільнення Ситника

П'ятниця, 7 лютого 2020, 21:25
Нардепи зареєстрували постанову про звільнення Ситника

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: 7 лютого проєкт №3039 зареєстровано у Раді і передано на розгляд керівництву.

Текст документи ще не опублікований на сайті ВРУ.

Постанову підписали 216 нардепів.

Що передувало: Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі корупціонерів. За його словами, це продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".

Нагадаємо:

  • Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.
  • За перший день парламентарі встигли розглянути 184 поправки. Загалом було внесено 4018 правок.
  • Депутати з фракції "Слуга народу" прогнозують, що внесення правок може тривати три-п’ять пленарних тижнів.
  • Згідно з регламентом, Рада не може братися за інші проєкти, доки не завершить розгляд закону про ринок землі.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСитникНАБУ
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