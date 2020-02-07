Нардепи зареєстрували постанову про звільнення Ситника

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: 7 лютого проєкт №3039 зареєстровано у Раді і передано на розгляд керівництву.

Текст документи ще не опублікований на сайті ВРУ.

Постанову підписали 216 нардепів.

Що передувало: Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі корупціонерів. За його словами, це продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".

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