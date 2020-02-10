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В "Большой семерке" отреагировали на попытку уволить Сытника

Понедельник, 10 февраля 2020, 11:46
В Большой семерке отреагировали на попытку уволить Сытника

Послы "Большой семерки" предупреждают Украину, что увольнение и назначение руководителя Национального антикоррупционного бюро должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

Источник: твит группы послов "Большой семерки" по вопросам реформ в Украине

Дословно: "Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов".

Детали: Послы напомнили, что с 2014 года члены G7 поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Что было раньше: 7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.

Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

Порошенко назначил Сытника директором НАБУ еще в 2015 году после его победы на конкурсе.

Напомним: Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, это продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил, что Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".

Украинская правда
Темы: НАБУСытникG7увольнение
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