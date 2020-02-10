Коронавірус: Уряд евакуює українців з епіцентру зараження в Китаї

Україна направить спеціальний чартерний рейс Київ-Ухань-Київ, який евакуює українців з китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус 2019-nCoV.

Джерело: Посольство України в Китаї

Дослівно: "У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну.

З цією метою, Україною 11 лютого ц.р. планується спеціальний чартерний рейс за маршуртом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ"

Деталі: Посольство закликало громадян України, які перебувають в Китаї і хочуть вилетіти, бути готовими до евакуації.

Після повернення в Україну на евакуйованих очікує обов’язковий 14-денний карантин.

Що було раніше: В інтерв'ю "Українській правді. Життя" міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляла, що точна кількість людей, яких планують евакуювати, не відома, але йдеться про приблизно 50 осіб

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