Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере

Японские специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.

Источник: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины

Дословно: "По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов (первого раунда исследований – УП), что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины.

Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с только открывшимися заболевшими людьми и теми, у кого возникли характерные симптомы".

Предыстория: