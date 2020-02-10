Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере
Японские специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.
Источник: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины
Дословно: "По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов (первого раунда исследований – УП), что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины.
Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с только открывшимися заболевшими людьми и теми, у кого возникли характерные симптомы".
Предыстория:
- 5 февраля японский Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам сообщил Центру общественного здоровья МОЗ Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере.
- Лайнер не заходил в порты Украины, однако на нем находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- С 4 февраля власти Японии поставила судно на 14-дневный карантин и осуществляла лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек).