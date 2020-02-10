Єрмак: У мене немає жодної конкуренції з Богданом

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Понеділок, 10 лютого 2020, 23:28

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак запевняє, що у нього немає жодної конкуренції з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Джерело: Андрій Єрмак у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У нас немає жодної конкуренції, я прийшов із президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди шанобливі робочі відносини".

Деталі: За словами Єрмака, на останній зустрічі Зеленського з фракцією "Слуга народу" він побачив, що навколо президента як "магніта" "сьогодні дійсно збираються всі сили".

Що передувало: 10 лютого Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Співрозмовники УП на Банковій розповіли, що Богдан після Нового року показово відійшов від багатьох справ. Він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради, а прем'єру Олексію Гончаруку сказав розбиратись у своїх повноваженнях самому

За даними УП, Богдан вирішив відсторонитись від роботи з Кабміном через конфлікт з Єрмаком.

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Теми: Андрій Єрмак Богдан Зеленський Офіс президента


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