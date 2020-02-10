Ермак: У меня нет никакой конкуренции с Богданом

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Понедельник, 10 февраля 2020, 23:28

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак уверяет, что у него нет никакой конкуренции с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Источник: Андрей Ермак в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения".

Детали: По словам Ермака, на последней встрече Зеленского с фракцией "Слуга народа" он увидел, что вокруг президента как "магнита" "сегодня действительно собираются все силы".

Что предшествовало: 10 февраля Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.

Собеседники УП на Банковой рассказали, что Богдан после Нового года показательно отошел от многих дел. Он оставил за собой координацию работы ОПУ и Рады, а премьеру Алексею Гончаруку сказал самому разбираться в своих полномочиях. 

По данным УП, Богдан решил отстраниться от работы с Кабмином из-за конфликта с Ермаком.

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Темы: Андрей Ермак Богдан Зеленский Офис президента


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