Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості по зарплатах шахтарям
Кабінет міністрів направив другий транш в розмірі 163 млн грн на погашення заборгованостей по заробітній платі перед українськими шахтарями.
Джерело: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм-канале
Деталі: Ідеться про працівників підприємств:
ДП "Шахта ім. М.С.Сургая";
ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1";
ДП "Мирноградвугілля";
ДП "Селидіввугілля";
ДП "Торецьквугілля";
ДП "Первомайськвугілля";
ПАТ "Лисичанськвугілля";
ДП "Львіввугілля";
ДП "Волиньвугілля".
Пряма мова: "Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для Уряду сьогодні. У Бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі".