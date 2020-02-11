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Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості по зарплатах шахтарям

Вівторок, 11 лютого 2020, 06:10
Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості по зарплатах шахтарям

Кабінет міністрів направив другий транш в розмірі 163 млн грн на погашення заборгованостей по заробітній платі перед українськими шахтарями.

Джерело: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм-канале

Деталі: Ідеться про працівників підприємств: 

ДП "Шахта ім. М.С.Сургая"; 

ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1";

ДП "Мирноградвугілля"; 

ДП "Селидіввугілля"; 

ДП "Торецьквугілля"; 

ДП "Первомайськвугілля"; 

ПАТ "Лисичанськвугілля";

ДП "Львіввугілля";

ДП "Волиньвугілля".

Пряма мова: "Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для Уряду сьогодні. У Бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі".

"Українська правда" у Threads

Теми: Гончарукзарплати
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