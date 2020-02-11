Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості по зарплатах шахтарям

Кабінет міністрів направив другий транш в розмірі 163 млн грн на погашення заборгованостей по заробітній платі перед українськими шахтарями.

Джерело: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм-канале

Деталі: Ідеться про працівників підприємств:

ДП "Шахта ім. М.С.Сургая";

ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1";

ДП "Мирноградвугілля";

ДП "Селидіввугілля";

ДП "Торецьквугілля";

ДП "Первомайськвугілля";

ПАТ "Лисичанськвугілля";

ДП "Львіввугілля";

ДП "Волиньвугілля".

Пряма мова: "Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для Уряду сьогодні. У Бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі".