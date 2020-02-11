Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.

Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале

Детали: Речь идет о работниках предприятий:

ГП "Шахта им. М.С.Сургая";

ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";

ГП "Мирноградвугилля";

ГП "Селидовуголь";

ГП "Торецьквугилля";

ГП "Первомайскуголь";

ПАО "Лисичанскуголь";

ГП "Львовуголь";

ГП "Волыньуголь".

Прямая речь: "Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для Правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли".