Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам

33 просмотра
Вторник, 11 февраля 2020, 07:10

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед украинскими шахтерами.

Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале

Детали: Речь идет о работниках предприятий:

ГП "Шахта им. М.С.Сургая";

ГП "Ш / у" Южнодонбасское №1 ";

ГП "Мирноградвугилля";

ГП "Селидовуголь";

ГП "Торецьквугилля";

ГП "Первомайскуголь";

ПАО "Лисичанскуголь";

ГП "Львовуголь";

ГП "Волыньуголь".

Прямая речь: "Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для Правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли".

Темы: Гончарук зарплаты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина и Канада готовы начать формальные переговоры о расширении ЗСТ – Гончарук 10 февраля 2020, 17:36
Гончарук о варрантах Яресько: У нас есть долговая стратегия 10 февраля 2020, 12:58
Гончарук обещает, что после открытия рынка земли все мифы развеются 10 февраля 2020, 11:56
Все новости
Главные новости
Двое обмененных экс-беркутовцев остаются подсудимыми — Рябошапка
В США проверяют информацию Джулиани по Украине
Богдан собрался в отставку
Перестрелка в Мукачево: суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных
Все новости
Кино

Сериалы февраля-2020: "Аутсайдер", "Мертвые воды", "Незнакомец" и еще четыре новинки

Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

Медицина

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

Поиск по сайту
Архив
Весь архів