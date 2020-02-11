Встановили замовника та спільника підпалу авто журналістки "Радіо Свобода"

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Вівторок, 11 лютого 2020, 08:45

Служба безпеки України спільно з прокуратурою встановили можливих замовника та поплічника підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, причетний поліцейський.

Джерело: прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook, сайти Офісу генпрокурора та Служби безпеки України

Деталі: Як старша групи прокурорів Діденко підписала повідомлення про підозру:

- 48-річному безробітному, раніше судимому львів'янину, (відомому у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці) у замовленні підпалу.

- 43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (22 роки працює в поліції), у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану "роботу".

Поліцейському заочно повідомлено про підозру, його оголошено у розшук.

За даними СБУ, ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном.

Прокуратура проситиме для першого фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника, який утік, – підписано клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу.

 
СБУ

Із п'ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства і оперативного супроводу передано до Управління СБУ у Львівській області.

Прокуратура інкримінує підозрюваним ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі).



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