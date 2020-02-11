Служба безпеки України спільно з прокуратурою встановили можливих замовника та поплічника підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, причетний поліцейський.

Джерело: прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook, сайти Офісу генпрокурора та Служби безпеки України

Деталі: Як старша групи прокурорів Діденко підписала повідомлення про підозру:

- 48-річному безробітному, раніше судимому львів'янину (відомому у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці) – у замовленні підпалу;

- 43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (22 роки працює в поліції) – у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану "роботу".

Поліцейському заочно повідомлено про підозру, його оголошено у розшук.

За даними СБУ, ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном.

СБУ зазначає, що причетність поліцейського – одна з версій слідства,

Прокуратура проситиме для першого фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника, який утік, – підписано клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу.

Із п'ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства і оперативного супроводу передано до Управління СБУ у Львівській області.

Прокуратура інкримінує підозрюваним ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі).

Передісторія:

Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

Поліція повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто.

31 січня журналісти оприлюднили відео підпалу автівки Галини Терещук.

6 лютого затримали підозрюваного виконавця. 7 лютого галицький райсуд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента НУ "Львівська політехніка" (перший курс за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія") – уродженця Молдови з Хмельницької області.