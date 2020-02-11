До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський
Служба безпеки України спільно з прокуратурою встановили можливих замовника та поплічника підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, причетний поліцейський.
Джерело: прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook, сайти Офісу генпрокурора та Служби безпеки України
Деталі: Як старша групи прокурорів Діденко підписала повідомлення про підозру:
- 48-річному безробітному, раніше судимому львів'янину (відомому у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці) – у замовленні підпалу;
- 43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (22 роки працює в поліції) – у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану "роботу".
Поліцейському заочно повідомлено про підозру, його оголошено у розшук.
За даними СБУ, ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном.
СБУ зазначає, що причетність поліцейського – одна з версій слідства,
Прокуратура проситиме для першого фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника, який утік, – підписано клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу.
Із п'ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства і оперативного супроводу передано до Управління СБУ у Львівській області.
Прокуратура інкримінує підозрюваним ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі).
Передісторія:
- Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.
- Поліція повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто.
- 31 січня журналісти оприлюднили відео підпалу автівки Галини Терещук.
- 6 лютого затримали підозрюваного виконавця. 7 лютого галицький райсуд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента НУ "Львівська політехніка" (перший курс за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія") – уродженця Молдови з Хмельницької області.