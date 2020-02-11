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До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський

Вівторок, 11 лютого 2020, 07:45
До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський

Служба безпеки України спільно з прокуратурою встановили можливих замовника та поплічника підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, причетний поліцейський.

Джерело: прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook, сайти Офісу генпрокурора та Служби безпеки України

Деталі: Як старша групи прокурорів Діденко підписала повідомлення про підозру:

- 48-річному безробітному, раніше судимому львів'янину (відомому у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці) – у замовленні підпалу;

- 43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (22 роки працює в поліції) – у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану "роботу".

Поліцейському заочно повідомлено про підозру, його оголошено у розшук.

За даними СБУ, ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном.

СБУ зазначає, що причетність поліцейського – одна з версій слідства,

Прокуратура проситиме для першого фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника, який утік, – підписано клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу.

Із п'ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства і оперативного супроводу передано до Управління СБУ у Львівській області.

Прокуратура інкримінує підозрюваним ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі).

Передісторія:

  • Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.
  • Поліція повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто. 
  • 31 січня журналісти оприлюднили відео підпалу автівки Галини Терещук.
  • 6 лютого затримали підозрюваного виконавця. 7 лютого галицький райсуд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента НУ "Львівська політехніка" (перший курс за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія") – уродженця Молдови з Хмельницької області.
 
СБУ

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІЛьвівсвобода словаСБУпрокуратура
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