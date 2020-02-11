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К поджогу авто журналистки во Львове может быть причастен полицейский

Вторник, 11 февраля 2020, 07:45
К поджогу авто журналистки во Львове может быть причастен полицейский

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установили возможных заказчика и пособника поджога автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук, причастен полицейский.

Источник: прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook, сайты Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины

Детали: Как старшая группы прокуроров Диденко подписала уведомления о подозрении:

- 48-летнему безработному, ранее судимому львовянину (известному в криминальном мире по контрабандным схемам, а также хищению топлива на Львовской железной дороге) – в заказе поджога;

- 43-летнему старшему оперуполномоченному криминальной полиции, майору Франковского отдела полиции ГУ ЧП в Львовской области (22 года работает в полиции) – в сговоре с заказчиком, поиске исполнителя, подстрекательстве его к совершению преступления и, наконец, передачи средств за выполненную "работу".

Полицейскому заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.

По данным СБУ, предполагаемый организатор скрывается от следствия за рубежом.

СБУ отмечает, что причастность полицейского – одна из версий следствия,

Прокуратура будет просить для первого фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении другого злоумышленника, который сбежал, – подписано ходатайство о выдаче разрешения на задержание и доставку в суд для избрания аналогичной меры пресечения.

С пятницы уголовное производство для дальнейшего следствия и оперативного сопровождения передано в Управление СБУ во Львовской области.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым ч.2 ст.347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста (от 6 до 15 лет лишения свободы).

Предыстория:

  • В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.
  • Полиция сообщила, что проверяет версию о профессиональном мотив поджога авто.
  • 31 января журналисты обнародовали видео поджога автомобиля Галины Терещук.
  • 6 февраля задержали подозреваемого исполнителя. 7 февраля галицкий райсуд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студента НУ "Львовская политехника" (первый курс по специальности "строительство и гражданская инженерия") – уроженца Молдовы из Хмельницкой области.
 
СБУ

Темы: СМИЛьвовсвобода словаСБУпрокуратура
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