Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установили возможных заказчика и пособника поджога автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук, причастен полицейский.

Источник: прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook, сайты Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины

Детали: Как старшая группы прокуроров Диденко подписала уведомления о подозрении:

- 48-летнему безработному, ранее судимому львовянину (известному в криминальном мире по контрабандным схемам, а также хищению топлива на Львовской железной дороге) – в заказе поджога;

- 43-летнему старшему оперуполномоченному криминальной полиции, майору Франковского отдела полиции ГУ ЧП в Львовской области (22 года работает в полиции) – в сговоре с заказчиком, поиске исполнителя, подстрекательстве его к совершению преступления и, наконец, передачи средств за выполненную "работу".

Полицейскому заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.

По данным СБУ, предполагаемый организатор скрывается от следствия за рубежом.

Прокуратура будет просить для первого фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении другого злоумышленника, который сбежал, – подписано ходатайство о выдаче разрешения на задержание и доставку в суд для избрания аналогичной меры пресечения.

СБУ

С пятницы уголовное производство для дальнейшего следствия и оперативного сопровождения передано в Управление СБУ во Львовской области.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым ч.2 ст.347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста (от 6 до 15 лет лишения свободы).