Зеленський про свій Офіс: Сто відсотків когось будемо втрачати

Президент Володимир Зеленський розповів про конфлікти у своїй команді і зазначив, що у зв’язку із цим в Офісі президента обов’язково когось будуть звільняти.

Джерело: інтерв’ю Зеленського, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, так як в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все".

Деталі: За словами Зеленського, в його Офісі є 2-3 людини яких він знає давно, а зі всіма іншими він познайомився під час виборчої кампанії, або пізніше.

Президент додав, що у нього проблеми з довірою. Зокрема, йому важко довіритися новій людини, але якщо він уже комусь довіряє, то Зеленському буде важко повірити, що такий його знайомий може бути причетним до якоїсь протиправної діяльності.

Наразі, за словами президента, його найближча людина – дружина Олена.

Що було раніше: 10 лютого співрозмовники "Української правди" з оточення керівника Офісу президента Андрія Богдана та в Кабінеті міністрів розповіли, що Богдан написав заяву про звільнення.

За словами джерел "УП", Богдан 10 лютого збирав заступників голови ОПУ, де дав зрозуміти, що йде у відставку. Зокрема, він сказав: "Тепер кожен сам за себе".

Він нібито прийняв таке рішення після неприємної розмови із президентом. Зеленський заяву ще не підписав.

Наразі жоден заступник голови Офісу президента не відповів на запитання "УП" щодо відставки Богдана.