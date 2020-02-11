Зеленский о своем Офисе: сто процентов кого-то будем терять

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Вторник, 11 февраля 2020, 11:04

Президент Владимир Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде и отметил, что в связи с этим в Офисе президента обязательно кого-то будут увольнять.

Источник: интервью Зеленского, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все".

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Темы: Зеленский Офис генпрокурора увольнение Богдан


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