Зеленский о своем Офисе: Сто процентов кого-то будем терять

Президент Владимир Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде и отметил, что из-за этого в Офисе президента обязательно кого-то будут увольнять.

Источник: интервью Зеленского, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все".

Детали: По словам Зеленского, в его Офисе есть 2-3 человека которых он знает давно, а со всеми остальными он познакомился во время избирательной кампании или позже.

Президент добавил, что у него проблемы с доверием. В частности, ему трудно довериться новому человеку, но если он уже кому доверяет, то Зеленскому будет трудно поверить, что его знакомый может быть причастен к какой-то противоправной деятельности.

Сейчас, по словам президента, его самый близкий человек – жена Елена.

Что было раньше: 10 февраля собеседники "Украинской правды" из окружения руководителя Офиса президента Андрея Богдана и в Кабинете министров рассказали, что Богдан написал заявление об увольнении.

По словам источников "УП", Богдан 10 февраля собирал заместителей председателя ОПУ, где дал понять, что уходит в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя".

Он якобы принял такое решение после неприятного разговора с президентом. Зеленский заявление еще не подписал.

Заменить Богдана могут Сергей Шефир или Андрей Ермак.

Сейчас ни один заместитель председателя Офиса президента не ответил на вопрос "УП" об отставке Богдана.

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