Бородянський не знає, що робити з гастролями в Росії

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Вівторок, 11 лютого 2020, 11:43

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський наразі не знає, як вирішити питання з гастролями українських артистів у Росії.

Джерело: інтерв'ю міністра культури "РБК-Україна"

Пряма мова: "Питанням гастролей наших артистів за кордоном я не займався. І в мене зараз немає ґрунтовної відповіді, що треба з цим робити. Але в мене є оцінка, що це неправильно. І тут не спрацювали етичні норми.

Ми напрацьовуємо елементи, і ми запропонуємо суспільству ці елементи".

Деталі: За словами Бородянського, є речі, які нормують відносини між країнами, і культурна сфера – є тим, що нормує відносини. Але оскільки Росія наш ворог, то виступати там неправильно. Разом з тим, на думку міністра, вводити заборони і санкції також неправильно.

Коментуючи творчі вечори радника президента доктора Євгена Комаровського в Росії, Бородянський заявив, що "категорично проти такого нормування відносин з Росією", але і не знає, "через який інструмент зробити це нормування неможливим".

Міністр також додав, що йому не подобається ідея з можливістю введення додаткового податку на заробіток артистів у Росії, бо це "значить, що можна відкупитися".

Передісторія:

  • Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що українські спортсмени зобов’язані виступати, зокрема і в Росії, щоб потім ефективно боротися за медалі в світі.  

Теми: Мінкультури Бородянський Росія


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