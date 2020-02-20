Бородянський: Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ

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Четвер, 20 лютого 2020, 14:30

Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу "Битва екстрасенсів", яке виходить на телеканалі СТБ, де він працював, було розкрито багато кримінальних справ.

Джерело: інтерв'ю Бородянського Громадському

Пряма мова: "Битва екстрасенсів" – це один з проєктів, який приваблював велику аудиторію… і можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак, але завдяки в тому числі "Битві екстрасенсів", або тільки "Битві екстрасенсів", було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць"

Деталі: Бородянський на уточнююче питання наполіг, що такі випадки дійсно були і саме  завдяки екстрасенсам, але назвав себе "слабо віруючою" людиною.

Він пояснив, що проєкт "Битва екстрасенсів" є комерційно успішним продуктом, бо у суспільстві є великий інтерес до екстрасенсів, викликаний незадоволеністю попиту на справедливість.

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Передісторія:

  • Мінкульт ще торік озвучував пропозицію створити посаду омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації. При цьому в міністерстві зазначали, що дезінформацією не вважатимуть оціночні критичні судження, сатиру і недостовірну інформацію про особу, що не шкодить суспільним інтересам.
  • 20 січня Міністерство культури, молоді та спорту запросило громадськість обговорити так званий законопроєкт "про дезінформацію". У проєкті, зокрема, пропонують визначення "дезінформації", "національного інформаційного простору", розмежовують поняття "журналіст" та "професійний журналіст".
  • 30 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що скандальний закон про дезінформацію допрацьовують.
  • Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів, і закликала українську владу не робити цього.

Теми: Бородянський дезінформація телебачення


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