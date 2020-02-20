Бородянський: Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ
Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу "Битва екстрасенсів", яке виходить на телеканалі СТБ, де він працював, було розкрито багато кримінальних справ.
Джерело: інтерв'ю Бородянського Громадському
Пряма мова: "Битва екстрасенсів" – це один з проєктів, який приваблював велику аудиторію… і можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак, але завдяки в тому числі "Битві екстрасенсів", або тільки "Битві екстрасенсів", було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць"
Деталі: Бородянський на уточнююче питання наполіг, що такі випадки дійсно були і саме завдяки екстрасенсам, але назвав себе "слабо віруючою" людиною.
Він пояснив, що проєкт "Битва екстрасенсів" є комерційно успішним продуктом, бо у суспільстві є великий інтерес до екстрасенсів, викликаний незадоволеністю попиту на справедливість.
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Передісторія:
- Мінкульт ще торік озвучував пропозицію створити посаду омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації. При цьому в міністерстві зазначали, що дезінформацією не вважатимуть оціночні критичні судження, сатиру і недостовірну інформацію про особу, що не шкодить суспільним інтересам.
- 20 січня Міністерство культури, молоді та спорту запросило громадськість обговорити так званий законопроєкт "про дезінформацію". У проєкті, зокрема, пропонують визначення "дезінформації", "національного інформаційного простору", розмежовують поняття "журналіст" та "професійний журналіст".
- 30 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що скандальний закон про дезінформацію допрацьовують.
- Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів, і закликала українську владу не робити цього.