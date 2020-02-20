Бородянський: Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ

Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу "Битва екстрасенсів", яке виходить на телеканалі СТБ, де він працював, було розкрито багато кримінальних справ.

Джерело: інтерв'ю Бородянського Громадському

Пряма мова: "Битва екстрасенсів" – це один з проєктів, який приваблював велику аудиторію… і можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак, але завдяки в тому числі "Битві екстрасенсів", або тільки "Битві екстрасенсів", було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць"

Деталі: Бородянський на уточнююче питання наполіг, що такі випадки дійсно були і саме завдяки екстрасенсам, але назвав себе "слабо віруючою" людиною.

Він пояснив, що проєкт "Битва екстрасенсів" є комерційно успішним продуктом, бо у суспільстві є великий інтерес до екстрасенсів, викликаний незадоволеністю попиту на справедливість.

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