Бородянский не знает, что делать с гастролями в России

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пока не знает, как решить вопрос с гастролями украинских артистов в России.

Источник: интервью министра культуры "РБК-Украина"

Прямая речь: "Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно. И здесь не сработали этические нормы.

Мы разрабатываем элементы, и мы предложим обществу эти элементы".

Детали: По словам Бородянского, есть вещи, которые нормируют отношения между странами, и культурная сфера – это то, что нормирует отношения. Но поскольку Россия наш враг, то выступать там неправильно. Вместе с тем, по мнению министра, вводить запреты и санкции также неправильно.

Комментируя творческие вечера советника президента доктора Евгения Комаровского в России, Бородянский заявил, что "категорически против такого нормирования отношений с Россией", но и не знает, "через какой инструмент сделать это нормирование невозможным".

Министр также добавил, что ему не нравится идея с возможностью введения дополнительного налога на заработок артистов в России, потому что это "значит, что можно откупиться".

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