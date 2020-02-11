Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський допускає конфлікт з Коломойським через обшук на 1+1

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:09
Зеленський допускає конфлікт з Коломойським через обшук на 1+1

Президент України Володимир Зеленський допускає загострення конфлікту з власником телеканалу "1+1" бізнесменом Ігорем Коломойським після обшуків СБУ в студії програми "Гроші" у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: інтерв'ю Зеленського агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, – плюс один, один плюс один ... Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського. я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт, що я можу зробити".

Деталі: Говорячи про розслідування справи про прослуховування голови уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання – хто замовив, друге – хто це зробив, третє – хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".

Що передувало: 5 лютого стало відомо про обшуки на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві. Обшуки також проводилися в УДО і у чиновників.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

6 лютого Зеленський повідомив, що записи розмов прем'єр-міністра Гончарука були завантажені в Інтернет з техніки в редакції програми Дубінського "Гроші".

Дубінський заявив, що людям байдуже, хто записував, а важливо, що думає прем'єр, і це робота журналістів публікувати такі дані.

Знати більше: "Оскар" для Зеленського і Гончарука, або Урядова криза в турборежимі

Нагадаємо:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКоломойськийДубінський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: