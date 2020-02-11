Зеленський допускає конфлікт з Коломойським через обшук на 1+1

Президент України Володимир Зеленський допускає загострення конфлікту з власником телеканалу "1+1" бізнесменом Ігорем Коломойським після обшуків СБУ в студії програми "Гроші" у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: інтерв'ю Зеленського агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, – плюс один, один плюс один ... Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського. я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт, що я можу зробити".

Деталі: Говорячи про розслідування справи про прослуховування голови уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання – хто замовив, друге – хто це зробив, третє – хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".

Що передувало: 5 лютого стало відомо про обшуки на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві. Обшуки також проводилися в УДО і у чиновників.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

6 лютого Зеленський повідомив, що записи розмов прем'єр-міністра Гончарука були завантажені в Інтернет з техніки в редакції програми Дубінського "Гроші".

Дубінський заявив, що людям байдуже, хто записував, а важливо, що думає прем'єр, і це робота журналістів публікувати такі дані.

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