Зеленський допускає конфлікт з Коломойським через обшук на 1+1

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Вівторок, 11 лютого 2020, 14:09

Президент України Володимир Зеленський допускає загострення конфлікту з власником телеканалу "1+1" бізнесменом Ігорем Коломойським після обшуків СБУ в студії програми "Гроші" у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: інтерв'ю Зеленського агентству "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, – плюс один, один плюс один ... Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського. я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт, що я можу зробити".

Деталі: Говорячи про розслідування справи про прослуховування голови уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання – хто замовив, друге – хто це зробив, третє – хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".

Що передувало: 5 лютого стало відомо про обшуки на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві. Обшуки також проводилися в УДО і у чиновників.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

6 лютого Зеленський повідомив, що записи розмов прем'єр-міністра Гончарука були завантажені в Інтернет з техніки в редакції програми Дубінського "Гроші".

Дубінський заявив, що людям байдуже, хто записував, а важливо, що думає прем'єр, і це робота журналістів публікувати такі дані.

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Нагадаємо:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.

Теми: Зеленський Коломойський Дубінський


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