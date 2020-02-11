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Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обыска на 1+1

Вторник, 11 февраля 2020, 13:09
Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обыска на 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков СБУ в студии программы "Гроші" по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: интервью Зеленского агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один… Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать".

Детали: Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

Что предшествовало: 5 февраля стало известно об обысках  на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Обыски также проводились в УДО и у чиновников.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

6 февраля Зеленский сообщил, что записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука были загружены в Интернет с техники в редакции программы Дубинского "Гроші".

Дубинский заявил, что  людям безразлично, кто записывал, а важно, что думает премьер, и это работа журналистов публиковать такие данные.

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Напомним:

  • 15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что "полный профан в экономике". Тот же голос говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.
  • Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров у Гончарука.

Темы: ЗеленскийКоломойскийДубинский
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