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Зеленський заявив, що ліберальний до ЗМІ, але не до їхніх фейків

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:50
Зеленський заявив, що ліберальний до ЗМІ, але не до їхніх фейків

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно боротися дезінформацією в ЗМІ, яка розколює країну, але не з чесними журналістами.

Джерело: інтерв'ю глави держави агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таким чином Зеленський прокоментував запропонований міністром культури, молоді і спорту Володимиром Бородянським законопроект "Про протидію дезінформації".

Президент вказав, що проти України діють системні платформи дезінформації, які "впливають на громадське здоров'я і породжують чвари".

Він звернув увагу, що всі цивілізовані країни зараз борються з дезінформацією і фейками, США і Великобританія були першими, хто виділив достатньо серйозні кошти на програми боротьби з дезінформацією.

Пряма мова: "Планів, найближчим часом ми приймемо якийсь закон, щоб "затиснути", "закрутити" журналістів, у мене зовсім немає. Про нас і так стільки всього вже було вигадано. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики , тому що моя колишня професія дуже сильно з цим пов'язана. У мене немає ніякого бажання втручатися в чесну роботу журналістів...

Головна проблема дезінформації в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські з різних куточків світу за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ повинні бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції".

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Передісторія:

  • Мінкульт ще торік озвучував пропозицію створити посаду омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації. При цьому в міністерстві зазначали, що дезінформацією не вважатимуть оціночні критичні судження, сатиру і недостовірну інформацію про особу, що не шкодить суспільним інтересам.
  • 20 січня Міністерство культури, молоді та спорту запросило громадськість обговорити так званий законопроєкт "про дезінформацію". У проєкті, зокрема, пропонують визначення "дезінформації", "національного інформаційного простору", розмежовують поняття "журналіст" та "професійний журналіст".
  • 30 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що скандальний закон про дезінформацію допрацьовують.
  • Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів, і закликала українську владу не робити цього.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЗМІдезінформація
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