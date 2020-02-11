Зеленский заявил, что либерален к СМИ, но не к их фейкам
Президент Владимир Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающей страну дезинформацией в СМИ, но не с честными журналистами.
Источник: интервью главы государства агентству "Интерфакс-Украина"
Детали: Таким образом Зеленский прокомментировал предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".
Президент указал, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри".
Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками, США и Великобритания были первыми, кто выделил достаточно серьезные средства на программы борьбы с дезинформацией.
Прямая речь: "Планов, в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов…
Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие-то санкции".
Читайте также:
Тюрьма, миллионные штрафы и "знак качества". Как власть хочет контролировать СМИ
Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ
Предыстория:
- Минкульт еще в прошлом году озвучивал предложение создать должность омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации. При этом в министерстве отмечали, что дезинформацией не сочтут оценочные критические суждения, сатиру и недостоверную информацию о лице, которая не вредит общественным интересам.
- 20 января Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило общественность обсудить так называемый законопроект "о дезинформации". В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".
- 30 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что скандальный закон о дезинформации дорабатывают.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призвала украинские власти не делать этого.