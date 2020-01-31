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Місія ООН – Бородянському: Боротися з фейками треба не за рахунок обмеження медіа

П'ятниця, 31 січня 2020, 13:41
Місія ООН – Бородянському: Боротися з фейками треба не за рахунок обмеження медіа

Моніторингова місія ООН з прав людини заявляє, що запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів, і закликає українську владу не робити цього.

Джерело: Facebook-сторінка місії

Дослівно: "Закликаємо українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа.

Ми поділяємо обурення медіа-спільноти та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проект закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підривати свободу ЗМІ та призвести до самоцензури.

Спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу.

Більше того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту.

Боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа.

Закликаємо Міністерство культури, яке розробило цей перший проект закону, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення та забезпечити його відкритість та інклюзивність".

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Нагадаємо:

  • 20 січня Міністерство культури, молоді та спорту запросило громадськість обговорити так званий законопроєкт "про дезінформацію". У проєкті, зокрема, пропонують визначення "дезінформації", "національного інформаційного простору", розмежовують поняття "журналіст" та "професійний журналіст".
  • 30 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що скандальний закон про дезінформацію допрацьовують. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІМінкультурисвобода словазаконодавствоООН
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