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ВАКС скасував заочний арешт Клюєва

Вівторок, 11 лютого 2020, 14:39
ВАКС скасував заочний арешт Клюєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмінила заочний арешт колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Андрія Клюєва.

Джерело: рішення Апеляційної палати ВАКС від 4 лютого, опубліковане 10 лютого

Деталі: Колегія суддів апеляційної палати ВАКС зазначила, що в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що Клюєв буде вживати заходів зі знищення, приховування або спотворення будь-яких речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину.

Суд скасував рішення ВАКС про заочний арешт Клюєва від 3 січня 2020 року.

Ця ухвала набрала законної сили з моменту проголошення, вона є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Водночас судді дійшли висновку, що підозра, Клюєву про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ, є обґрунтованою тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. 

Із 2014 року місцезнаходження Клюєва невстановлене.

Клюєв був першим віцепрем’єром Кабінету міністрів Миколи Азарова у 2010-12 роках. Він знаходиться у міжнародному розшуку. 

Українська правда

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Теми: КлюєвЯнукович
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