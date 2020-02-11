ВАКС отменил заочный арест Клюева

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева.

Источник: решение Апелляционной палаты ВАКС от 4 февраля, опубликованное 10 февраля

Детали: Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления.

Суд отменил решение ВАКС о заочном аресте Клюева от 3 января 2020 года.

Постановление от 4 февраля вступило в законную силу с момента провозглашения, оно является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В то же время судьи пришли к выводу, что подозрение, Клюеву о совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявления обвинения.

С 2014 года местонахождение Клюева неустановленно.

Клюев был первым вице-премьером Кабинета министров Николая Азарова в 2010-12 годах. Он находится в международном розыске.