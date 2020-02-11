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Реванш чи косметична заміна: партії прокоментували призначення Єрмака головою ОП

Вівторок, 11 лютого 2020, 15:24
Реванш чи косметична заміна: партії прокоментували призначення Єрмака головою ОП

Парламентські партії по-різному оцінюють звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначення на цю посаду Андрія Єрмака.

Джерело: коментар пресслужби партії "Голос" Українській правді, Інтерфакс-Україна, facebook партії "Європейська солідарність", dt.ua

Деталі: У партії "Голос" бачать у заміні керівника Офісу президента збільшення зусиль з пошуку миру на Донбасі, але застерігають від втрати суверенітету на цьому шляху.

Пряма мова голови партії "Голос" Святослава Вакарчука: "Призначення голови офісу президента – право президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він – переговорник команди президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди президента.

Дуже важливо, щоб при цьому у будь-яких переговорах ключовим було збереження суверенітету та цілісності України та гарантувалося, що жодне політичне питання не буде обговорюватися, доки не будуть вирішені питання безпеки".

Деталі: У "Голосі" нагадали, що партія вимагає перегляду Мінських угод, оскільки "вони підписані під тиском, їх реалізацію не підтримує більшість громадян України".

У "Європейській солідарності" оцінюють кадрові зміни в ОП ще менш оптимістично, там вважають, що рішення Зеленського свідчить про те, що "проросійське оточення президента взяло гору над представниками олігархії".

Пряма мова народної депутатки від "ЄС" Ірини Фріз: "Якщо раніше говорили про "повзучий" чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш в "турборежимі", адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а "великий брат" вимагає розчистити плацдарм. Вони "зроблять" Україну разом з Путіним....якщо ми це дозволимо".

Деталі: Фріз заявила, що новий глава ОП намагатиметься "ламати" парламент на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО, що призведе до  "легалізації сепаратистьких режимів", амністії бойовикам,  ухвалення законопроекту про подвійне громадянство.

В "Батьківщині" продемонстрували схожу із "ЄС" реакцію. У політсилі заявляють, що призначення Єрмака може бути спробою розвороту України у бік Росії.

Пряма мова нардепа з фракції "Батьківщина" Сергія Соболєва: "Ключове питання – це зовнішньополітичний орієнтир... Але основне – це не просто зміна людей. Це, на мій погляд, генеральний курс, який обраний як ключовий для розвитку України… Оскільки Єрмак в Офісі президента відповідав за "російський напрям", то це може бути генеральним курсом країни".

Деталі: У партії "Опозиційна платформа – За життя", яка, зважаючи на реакцію "ЄС", мала би радіти призначенню Єрмака, реагують на це рішення спокійно.

Пряма мова народного депутата з фракції ОПЗЖ Миколи Скорика: "Це косметична заміна всередині команди президента. Важливий курс, а курс не зміниться. Діалогу з Донбасом реального немає, тому це внутрішня справа команди президента".

Деталі: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наслідком звільнення Богдана і призначення на його посаду Єрмака буде те, що зовнішній політиці приділятиметься більше уваги, але принципових змін у політиці очікувати не варто.

Пряма мова Арахамії: "Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Найімовірніше, буде десь у цей бік зміна

Він для нас не новий абсолютно, так, просто на новій посаді. Я думаю, що з точки зору звичайних людей, які гуляють вулицею, особливо нічого не зміниться в цьому стосунку. У нас є програма партії, програма уряду - це і є основа, на яку потрібно орієнтуватися, а люди можуть змінюватися".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака, звільнивши його попередньо з посади свого помічника.

Богдан зареєстрував заяву про відставку 10 лютого.

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Теми: Офіс президентаБогданВерховна Рада
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