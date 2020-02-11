Реванш или косметическая замена: партии прокомментировали назначение Ермака главой ОП

Парламентские партии по-разному оценивают увольнение Андрея Богдана с должности главы ля Офиса президента и назначение на эту должность Андрея Ермака.

Источник: комментарий прессслужбы партии "Голос" Украинской правде, Интерфакс-Украина, facebook партии "Европейская солидарность", dt.ua

Детали: В партии "Голос" видят в замене руководителя Офиса президента увеличение усилий по поиску мира на Донбассе, но предостерегают от потери суверенитета на этом пути.

Прямая речь председателя партии "Голос" Святослава Вакарчука: "Назначение главы офиса президента – право президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он – переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента.

Очень важно, чтобы при этом в любых переговорах ключевым было сохранение суверенитета и целостности Украины и гарантировалось, что ни один политический вопрос не будет обсуждаться, пока не будут решены вопросы безопасности".

Детали: В "Голосе" напомнили, что партия требует пересмотра Минских соглашений, поскольку "они подписаны под давлением, их реализацию не поддерживает большинство граждан Украины".

В "Европейской солидарности" оценивают кадровые изменения в ОП еще менее оптимистично, там считают, что решение Зеленского свидетельствует о том, что "пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии".

Прямая речь народного депутата от "ЕС" Ирины Фриз: "Если раньше говорили о "ползучем" или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме", ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а "большой брат"требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным .... если мы это позволим".

Детали: Фриз заявила, что новый глава ОП будет пытаться "ломать" парламент на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО, что приведет к "легализации сепаратистьких режимов", амнистии боевикам, принятию законопроекта о двойном гражданстве.

Детали: В "Батькивщине" продемонстрировали схожую с "ЕС" реакцию. В политсиле заявляют, что назначение Ермака может быть попыткой разворота Украины в сторону России.

Прямая речь нардепа из фракции "Батькивщина" Сергея Соболева: "Ключевой вопрос - это внешнеполитический ориентир ... Но главное - это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который выбран в качестве ключевой для развития Украины ... Поскольку Ермак в офисе президента отвечал за "российское направление", то это может быть генеральным курсом страны ".

Детали: В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая, учитывая реакцию "ЕС", должна была радоваться назначению Ермака, реагируют на это решение спокойно.

Прямая речь народного депутата из фракции ОПЗЖ Николая Скорика "Это косметическая замена внутри команды президента. Важный курс, а курс не изменится. Диалога с Донбассом реального нет, поэтому это внутреннее дело команды президента".

Детали: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следствием увольнения Богдана и назначения на его должность Ермака является то, что внешней политике будет уделяться больше внимания, но принципиальных изменений в политике ожидать не стоит.

Прямая речь Арахамии: "Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорее всего, будет где-то в эту сторону изменение.

Он для нас не новый абсолютно, так, просто на новой должности. Я думаю, что с точки зрения обычных людей, гуляющих по улице, особо ничего не изменится в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента и назначил на эту должность свого помощника Андрея Ермака.

Богдан зарегистрировал заявление об отставке 10 февраля.

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