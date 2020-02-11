Режисер "Слуги народу" допомагає формувати концепцію каналу для окупованих територій

Режисер "Слуги народу" Олексій Кирющенко допомагає формувати концепцію нового державного каналу для тимчасово окупованих територій.

Джерело: міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю "РБК-Україна", медійниця Олена Трибушна в ефірі "Радио Донбасс.Реалии".

Пряма мова Бородянського: "На сьогодні він (Олексій Кирющенко –ред.) є один з тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу.

Деталі: Міністр запевнив, що сама "Студія Квартал 95" не має жодного стосунку до запуску телеканалу для окупованих територій.

За словами Бородянського, перша частина завдання – зробити канал на окуповані території, посилити канал ATR. Друга частина завдання – зрозуміти, в який спосіб доносити інформацію до світу про Україну, як цей канал буде доставлятися, яким буде його наповнення.

В свою чергу Олена Трибушна, яка раніше відмовилася від керівництва інформаційним мовленням створюваного державного телеканалу для тимчасово окупованих територій каже, що на цей канал прийшли люди з каналу "112 Україна".

Пряма мова: "Як там буде насправді все відбуватиметься - я не знаю. Зараз туди, як мені розповідали журналісти, які там залишилися, прийшли люди зі 112-го каналу, які представилися як консультанти цього проекту. А ми всі чудово розуміємо, що пропагує 112 телеканал і його власники. Це не проукраїнська історія. Якщо це якась інтеграція, то це інтеграція в "русскій мір", а не в український простір".

Додатково: У грудні 2019 року журналісти "Схем" зафіксували візит Кирющенка в Офіс президента. Журналістам він пояснив, що має статус консультанта.

Нагадаємо: Державний телеканал для тимчасово окупованих територій мав розпочати мовлення 15 лютого. Водночас 7 лютого Бородянський повідомив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня 2020 року. Зазначалось, що його назву та конкурс на посаду керівника оголосять згодом.

За словами міністра, завершуються переговори з усіма медіагрупами про надання каналу прем'єрного контенту.