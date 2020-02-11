Режиссер "Слуги народа" помогает формировать концепцию канала для оккупированных территорий

Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко помогает формировать концепцию нового государственного канала для временно оккупированных территорий.

Источник: министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина", медийщица Елена Трибушная в эфире "Радио Донбасс.Реалии".

Прямая речь Бородянского: "На сегодняшний день он (Алексей Кирющенко -ред.) один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала.

Детали: Министр заверил, что сама "Студия Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску телеканала для оккупированных территорий.

По словам Бородянского, первая часть задачи - сделать канал на оккупированные территории, усилить канал ATR. Вторая часть задачи - понять, каким образом доносить информацию миру об Украине, как этот канал будет доставляться, каким будет его наполнение.

В свою очередь Елена Трибушная, которая отказалась от руководства информационным вещанием создаваемого государственного телеканала для временно оккупированных территорий, говорит, что на новый канал пришли люди с канала "112 Украина".

Прямая речь: "Как там будет на самом деле все происходить - я не знаю. Сейчас туда пришли, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди из 112-го канала, которые представились как консультанты этого проекта. А мы все прекрасно понимаем, что пропагандирует 112 телеканал и его владельцы. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство".

Дополнительно: В декабре 2019 года журналисты "Схем" зафиксировали визит Алексея Кирющенко в Офис президента. Журналистам он объяснил, что имеет статус консультанта.

Напомним: Государственный телеканал для временно оккупированных территорий должен был начать вещание 15 февраля. В то же время 7 февраля Бородянский сообщил, что телеканал начнет вещание 1 марта. Отмечалось, что его название и конкурс на должность руководителя объявят позже.

По словам министра, завершаются переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении каналу премьерного контента.