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Зеленський назвав кількість полонених на обмін

Вівторок, 11 лютого 2020, 16:48
Зеленський назвав кількість полонених на обмін

Президент Володимир Зеленський вважає, що за один обмін повернути всіх наших полонених не вийде, оскільки їх більше ніж 200.

Джерело: його інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас зараз там довгі списки. Їх потрібно розбивати. На тій стороні понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо, через підготовку документів . Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів. У цьому напрямку ми просуваємося".

Що було раніше: На початку лютого Зеленський заявив, що очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців з тимчасово окупованих територій.

За його словами, переговори з обміну тривають на двох напрямах: у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи щодо осіб, які перебувають за ґратами і в підвалах ОРДЛО, і з Росією (більшість заручників - кримські татари). Він відзначив, що в Мінську українська сторона вже віддала в роботу свій список.

Водночас міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що буде один великий обмін і додому повернутися відразу все полонені.

Передісторія:

  • Команда Володимира Зеленського домоглася вже двох обмінів: 7 вересня2019 року Росія видала Києву військовополонених моряків та політв’язнів за формулою "35 на 35", а 29 грудня підконтрольні Росії бойовики Донбасу передали Україні 76 громадян в обмін на 127 осіб.
  • Серед осіб, виданих Києвом в обмін на полонених ОРДЛО, були звинувачені в тероризмі, причетні до загибелі людей, та колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких обгрунтовано підозрюють у причетності до розстрілів на Євромайдані.
  • 29 січня 2020 року на зустрічі Тристоронньої контактної групи українська сторона передала протиборчій стороні новий списоксвоїх громадян, яких хоче повернути з ОРДЛО.

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"Українська правда" у Threads

Теми: обмінполоненіЗеленський
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