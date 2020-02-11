Зеленский назвал количество пленных на обмен

Президент Владимир Зеленский считает, что за один обмен вернуть всех наших пленных не получится, так как их больше 200.

Источник: его интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В этом направлении мы продвигаемся".

Что было раньше: В начале февраля Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.

По его словам, переговоры по обмену продолжаются по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией (большинство заложников - крымские татары). Он отметил, что в Минске украинская сторона уже отдала в работу свой список.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что будет один большой обмен и домой вернуться сразу все пленные.

Предыстория:

Команда Владимира Зеленского добилась уже двух обменов: 7 сентября 2019 года Россия выдала Киеву военнопленных моряков и политзаключенных по формуле "35 на 35", а 29 декабря подконтрольные России боевики Донбасса передали Украине 76 граждан в обмен на 127 человек.

Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, были обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.

29 января 2020 года на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона передала противоборствующей стороне новый список своих граждан, которых хочет вернуть из ОРДЛО.

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