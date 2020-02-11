Доба на Донбасі: три ворожі обстріли з міномета та гранатометів
Збройні формування Російської Федерації 11 лютого тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Джерело: штаб
Деталі: Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем.
Один ворожий обстріл зафіксовано поруч із Пісками, двічі обстріляні околиці Оріхового.
10 лютого російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.