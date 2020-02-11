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Доба на Донбасі: три ворожі обстріли з міномета та гранатометів

Вівторок, 11 лютого 2020, 17:54
Доба на Донбасі: три ворожі обстріли з міномета та гранатометів

Збройні формування Російської Федерації 11 лютого тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб

Деталі: Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем.

Один ворожий обстріл зафіксовано поруч із Пісками, двічі обстріляні околиці Оріхового.

10 лютого російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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