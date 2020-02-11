Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела из миномета и гранатометов
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Вторник, 11 февраля 2020, 18:54
Вооруженные формирования Российской Федерации 11 февраля трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе без потерь среди украинских военнослужащих.
Источник: штаб
Детали: Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.
Один вражеский обстрел зафиксирован рядом с Песками, дважды обстреляны окрестности Орехово.
10 февраля российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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