Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела из миномета и гранатометов

Вооруженные формирования Российской Федерации 11 февраля трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: штаб

Детали: Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

Один вражеский обстрел зафиксирован рядом с Песками, дважды обстреляны окрестности Орехово.

10 февраля российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.