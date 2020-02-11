Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела из миномета и гранатометов

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Вторник, 11 февраля 2020, 18:54

Вооруженные формирования Российской Федерации 11 февраля трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: штаб

Детали: Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

Один вражеский обстрел зафиксирован рядом с Песками, дважды обстреляны окрестности Орехово.

10 февраля российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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