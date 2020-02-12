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Ситник дав зрозуміти, що його відставку лобіюють Коломойський і Аваков

Середа, 12 лютого 2020, 11:40
Ситник дав зрозуміти, що його відставку лобіюють Коломойський і Аваков
НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков.

Джерело: Ситник в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова: "Те, що зараз відбувається (збір підписів за відставку з посади директора НАБУ ред.), пов'язане з так званою "справою рюкзаків", яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою ПриватБанку, яку нещодавно повністю передано в НАБУ. Ось дві ключові причини.

Єдине, що для мене незрозуміло, чому це (спроба усунути з посади - ред.) робиться таким нецивілізованим способом. Бігають депутати, які стосуються певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до скоєння відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться –- думаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом".

Деталі: Ситник при цьому зазначив, що "ніколи нікому не переходить дорогу", а НАБУ - аполітичний правоохоронний орган, рівновіддалений від усіх.

На запитання, що змусить його добровільно піти у відставку глава НАБУ відповів, що має місію і піде, коли зрозуміє, що вона виконана. Ситник нагадав, що у не має права переобрання, тому в будь-якому випадку рано чи пізно ця історія завершиться.

Що передувало: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Передісторія:

  • Згідно із законом про НАБУ, Рада при наявності підстав і за пропозицією не менш як третини народних депутатів може прийняти рішення про звільнення директора Національного бюро з посади.
  • Порошенко призначив Ситника директором НАБУ ще в 2015 році після його перемоги на конкурсі.
  • В кінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, яким керівника НАБУ Артема Ситника визнали винним в скоєнні корупційного правопорушення. В результаті він потрапив в "реєстр корупціонерів".
  • Ситник повідомив, що має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок. За його словами, це продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУКоломойськийАваков
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