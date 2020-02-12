Ситник дав зрозуміти, що його відставку лобіюють Коломойський і Аваков

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков.

Джерело: Ситник в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова: "Те, що зараз відбувається (збір підписів за відставку з посади директора НАБУ ред.), пов'язане з так званою "справою рюкзаків", яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою ПриватБанку, яку нещодавно повністю передано в НАБУ. Ось дві ключові причини.

Єдине, що для мене незрозуміло, чому це (спроба усунути з посади - ред.) робиться таким нецивілізованим способом. Бігають депутати, які стосуються певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до скоєння відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться –- думаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом".

Деталі: Ситник при цьому зазначив, що "ніколи нікому не переходить дорогу", а НАБУ - аполітичний правоохоронний орган, рівновіддалений від усіх.

На запитання, що змусить його добровільно піти у відставку глава НАБУ відповів, що має місію і піде, коли зрозуміє, що вона виконана. Ситник нагадав, що у не має права переобрання, тому в будь-якому випадку рано чи пізно ця історія завершиться.

Що передувало: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

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