Ситник дав зрозуміти, що його відставку лобіюють Коломойський і Аваков
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков.
Джерело: Ситник в інтерв'ю LIGA.net
Пряма мова: "Те, що зараз відбувається (збір підписів за відставку з посади директора НАБУ ред.), пов'язане з так званою "справою рюкзаків", яку, на жаль, прокуратура закрила, а також справою ПриватБанку, яку нещодавно повністю передано в НАБУ. Ось дві ключові причини.
Єдине, що для мене незрозуміло, чому це (спроба усунути з посади - ред.) робиться таким нецивілізованим способом. Бігають депутати, які стосуються певних політичних кіл, збирають підписи і підштовхують інших депутатів до скоєння відверто нелегітимної дії. Навіщо це робиться –- думаю, ми отримаємо відповіді найближчим часом".
Деталі: Ситник при цьому зазначив, що "ніколи нікому не переходить дорогу", а НАБУ - аполітичний правоохоронний орган, рівновіддалений від усіх.
На запитання, що змусить його добровільно піти у відставку глава НАБУ відповів, що має місію і піде, коли зрозуміє, що вона виконана. Ситник нагадав, що у не має права переобрання, тому в будь-якому випадку рано чи пізно ця історія завершиться.
Що передувало: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.
Передісторія:
- Згідно із законом про НАБУ, Рада при наявності підстав і за пропозицією не менш як третини народних депутатів може прийняти рішення про звільнення директора Національного бюро з посади.
- Порошенко призначив Ситника директором НАБУ ще в 2015 році після його перемоги на конкурсі.
- В кінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, яким керівника НАБУ Артема Ситника визнали винним в скоєнні корупційного правопорушення. В результаті він потрапив в "реєстр корупціонерів".
- Ситник повідомив, що має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок. За його словами, це продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".