Сытник дал понять, что его отставку лоббируют Коломойский и Аваков

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Среда, 12 февраля 2020, 12:40
НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что за сбором в Верховной Раде подписей за его отставку стоят олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков.

Источник: Сытник в интервью LIGA.net

Прямая речь: "То, что сейчас происходит (сбор подписей за отставку с должности директора НАБУ -ред.), связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом Приватбанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины.

Единственное, что для меня непонятно, почему это (попытка отстранить от должности – ред.) делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается – думаю, мы получим ответы в ближайшее время".

Детали: Сытник при этом отметил, что "никогда никому не переходит дорогу", а НАБУ – аполитичный правоохранительный орган, равноудаленный от всех. 

На вопрос, что заставит его добровольно уйти в отставку глава НАБУ ответил, что имеет миссию и уйдет, когда осознает, что она выполнена. Сытник напомнил, что не имеет права переизбрания, "поэтому в любом случае рано или поздно эта история завершится".

Что предшествовало: 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По мнению его инициаторов, НАБУ не может возглавлять лицо с коррупционным опытом.

Предыстория:

  • Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.
  • Порошенко назначил Сытника директором НАБУ еще в 2015 году после его победы на конкурсе.
  • В конце декабря 2019 года стало известно о решении апелляционного суда, которым руководителя НАБУ Артема Сытника признали виновным в совершении коррупционного правонарушения. В результате он попал в "реестр коррупционеров".
  • Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре коррупционеров. По его словам, это продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил, что Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".

Темы: Сытник НАБУ Коломойский Аваков


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