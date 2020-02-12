Коронавірус на судні: Diamond Princess планують знімати з карантину

Міністерство охорони здоров'я Японії рекомендувало завершити 19 лютого карантин на судні Diamond Princess, де знаходяться хворі на коронавірус українці та представники інших країн.

Джерело: заява виконавчого віце-президента компанії-оператора лайнера Princess Cruises Рая Калуорі, відео якої опубліковано в Facebook

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров'я рекомендувало нам завершити карантин 19 лютого, і якщо не трапиться нічого непередбаченого, ми сподіваємося, що так і станеться".

Деталі: За його словами, на судно були спрямовані 2000 одиниць медпрепаратів і 7 фармацевтів, які роздають ліки людям на борту.

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