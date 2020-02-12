Коронавірус на судні: Diamond Princess планують знімати з карантину
Міністерство охорони здоров'я Японії рекомендувало завершити 19 лютого карантин на судні Diamond Princess, де знаходяться хворі на коронавірус українці та представники інших країн.
Джерело: заява виконавчого віце-президента компанії-оператора лайнера Princess Cruises Рая Калуорі, відео якої опубліковано в Facebook
Пряма мова: "Міністерство охорони здоров'я рекомендувало нам завершити карантин 19 лютого, і якщо не трапиться нічого непередбаченого, ми сподіваємося, що так і станеться".
Деталі: За його словами, на судно були спрямовані 2000 одиниць медпрепаратів і 7 фармацевтів, які роздають ліки людям на борту.
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Передісторія:
- За останніми даними, 175 осіб на лайнері підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.
- 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.